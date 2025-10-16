Ações de Ezequiel Neiva asseguram trafegabilidade e segurança em estradas vicinais de Machadinho do Oeste

Publicada em 16/10/2025 às 13h40
O município de Machadinho do Oeste tem vivenciado importantes avanços na infraestrutura de suas estradas vicinais ao longo do mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB). Por meio de parcerias com a Prefeitura Municipal e destinação de recursos, o parlamentar tem garantido melhorias significativas nas vias rurais, como a MA-15, MA-13 e demais linhas que cortam a região produtiva. As ações tem sido realizadas em parceria com os vereadores João Carlos e Reginaldo Batista em conjunto com os colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
Trafegabilidade foi garantida com a chegada da ponte mista de concreto e aço na MA-13 (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Na MA-15, onde existia uma ponte de madeira precária, constantemente danificada e perigosa, a estrutura foi substituída por um tubo metálico, garantindo segurança e fluidez no tráfego de veículos. O produtor rural Zé Paulo, mais conhecido como Bagaceira, comemorou o resultado da obra:
Ponte de madeira na Linha MA-13 foi substituída por tubo metálico
"Aqui para nós foi 100%. Essa ponte vivia dando problema, sempre machucando gente e quebrada. Depois que colocaram esse bueiro aqui, ficou ótimo. Um benefício muito bom para nossa região", afirmou.
Outra intervenção de destaque ocorreu na MA-13, onde foi construída uma ponte mista de concreto e aço, substituindo uma antiga estrutura de madeira que causava transtornos frequentes. "Ficou 100% bom. Essa ponte ajudou demais o nosso local aqui. O deputado está de parabéns. Que continue esse trabalho, porque tem muita gente que ainda vai agradecer por isso", reforçou Bagaceira.
Produtor rural Bagaceira valorizou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O produtor rural Lucas Ferreira Mendes também destacou os problemas causados pela antiga ponte. "De dois em dois anos a gente precisava reconstruir. O ônibus escolar muitas vezes tinha que baldear os alunos. Teve até um caminhão que tombou e o motorista teve muito prejuízo, ficou bastante machucado", relembrou.
Com a nova estrutura e a instalação de bueiros e tubos, a realidade na MA-13 mudou para as pessoas que utilizam a via. "Hoje, uma carreta carregada passa com tranquilidade. A valorização foi de 100%. Não temos mais problemas com pontes", enfatizou Lucas.
Produtor rural Lucas Ferreira Mendes celebrou a chegada da ponte mista na região (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, investir em infraestrutura rural é garantir qualidade de vida e fortalecimento da economia local. "Cada ponte, cada bueiro que colocamos é um passo a mais rumo à dignidade no campo. São vidas que dependem dessas estradas para estudar, produzir e viver. Nosso mandato tem o objetivo de garantir que o homem do campo tenha a estrutura necessária para crescer junto com nosso estado de Rondônia", declarou o parlamentar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!