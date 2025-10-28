Ação Social do Outubro Rosa promovida por Ieda Chaves reúne mulheres em Porto Velho

Publicada em 28/10/2025 às 15h23
A deputada estadual Ieda Chaves realizou, na manhã desta terça-feira, 28, uma Ação Social em alusão ao Outubro Rosa, em Porto Velho. A atividade ocorreu das 8h30 às 12h, na Escola do Legislativo, situada na Rua Major Amarantes, número 396, bairro Arigolândia.
Segundo a divulgação feita pela parlamentar, a programação ofereceu serviços direcionados aos cuidados com a saúde e beleza, além de exposição de empreendedoras e sorteios.
Antes da realização do evento, Ieda Chaves reforçou o convite por meio das redes sociais. “Atenção, mulheres de Porto Velho! Amanhã teremos uma Ação Social imperdível do Outubro Rosa. Cuidados com a saúde, beleza, exposição de empreendedoras, sorteios e muito mais! Marque as amigas e não perca!”, afirmou.
A iniciativa integrou o calendário do Outubro Rosa, campanha voltada à conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
