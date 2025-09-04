Zé Felipe revela preferência entre beijar amiga ou ex e brinca sobre vida de solteiro

Publicada em 04/09/2025 às 14h21
Solteiro desde o término do casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, em maio deste ano, o cantor Zé Felipe comentou de forma descontraída sobre sua vida amorosa. Em entrevista à Rádio Band FM, divulgada nesta quarta-feira (3), ele foi questionado se prefere beijar uma ex-namorada ou uma amiga. Com informações do site Revista Caras.
“Beijar uma amiga, né?”, respondeu de imediato o filho do sertanejo Leonardo. O jornalista ainda completou em tom bem-humorado: “Pode ser uma amizade colorida”. O cantor concordou, rindo: “Exatamente”.
Ainda durante a conversa, Zé Felipe garantiu que não tem aproveitado a solteirice como muitos imaginam. Perguntado se estava “beijando muito na boca”, ele negou: “Tô nada”. O comunicador insistiu sobre os dias de festa no Barretão, mas o cantor brincou: “Você viu o tanto que eu estou bebendo? Aí não está dando nem tempo”.
