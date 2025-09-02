Virginia Fonseca nega jantar romântico com Vini Jr. na Espanha e mostra estar com amiga

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/09/2025 às 10h52
Virginia Fonseca usou as redes sociais para desmentir os rumores de que teria jantado com Vini Jr. na noite desta segunda-feira (1º), na Espanha. A especulação havia sido divulgada pelo portal LeoDias, mas a influenciadora fez questão de esclarecer a situação. Com informações do IG Gente.
Nos stories do Instagram, Virginia apareceu ao lado da amiga Loris, com quem está viajando, e ironizou os comentários. “Olha com quem eu estou jantando”, disse, aos risos, enquanto abraçava a companheira de viagem.
Além de Loris, a apresentadora do SBT está acompanhada de Rafa Uccman, Nikolas Miguel, Hebert e Duda Freire, registrando momentos de lazer ao lado dos amigos e afastando de vez os boatos de encontro com o jogador do Real Madrid.
