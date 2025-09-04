Virginia Fonseca diz que precisa de descanso após viagem e flagra com Vini Jr.

Publicada em 04/09/2025 às 10h32
A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou detalhes de sua estadia na Espanha, onde passou dias de lazer acompanhada de amigos. A viagem ganhou repercussão após ela ser flagrada em um passeio de barco ao lado do jogador Vini Jr., em Marbella. Com informações do BNews.
Nos stories do Instagram, publicados nesta quarta-feira (3), Virginia contou que a rotina foi marcada por atividades intensas e pouco descanso. “Chegamos em casa e agora é tomar um banho e arrumar para sair de novo. Ô meu Deus do céu, eu tô com sono”, comentou.
A ex-esposa de Zé Felipe disse ainda que pretende se recuperar quando voltar ao Brasil. “Na hora que eu chegar, vou precisar de pelo menos dois dias para descansar. Não estou dormindo, pô”, desabafou.
Apesar da repercussão, a influenciadora não se pronunciou sobre o momento em que foi vista com Vini Jr. O que chamou atenção foi que, durante a viagem, ambos compartilharam fotos em seus perfis que sugeriam estarem juntos.
