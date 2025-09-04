Viih Tube revela perda de libido após maternidade: “Ficava até mal com isso”

Publicada em 04/09/2025 às 14h50
A influenciadora e ex-BBB Viih Tube falou abertamente sobre uma das mudanças mais marcantes que enfrentou após a maternidade. Mãe de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 5 meses, frutos da relação com o também ex-BBB Eliezer, ela contou que perdeu completamente a libido depois do parto. Com informações do BNews.
Durante interação com seguidores no Instagram, Viih ressaltou que o assunto ainda é cercado de tabus. “Muitas mulheres sentem isso e não falam por vergonha! O bebê sai e qualquer vontade existente vai embora junto. Temos que falar mais sobre isso”, declarou.
Segundo a influenciadora, o quadro foi agravado por um período delicado após o nascimento do caçula. “Eu não tinha vontade de nada, zero menos um. Eu ficava até mal com isso, porque já tinha passado um tempo e minha vontade não voltava. Tem a questão hormonal, existem vários fatores nesse momento”, explicou, lembrando que o filho precisou de internação médica.
Com sua postura sincera, Viih Tube destacou a importância de dar visibilidade a experiências como essa, para que outras mães não se sintam sozinhas diante das dificuldades do pós-parto.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!