Por Luizinho Carvalho/Jornalista
Publicada em 09/09/2025 às 10h17
Mais um evento esportivo já tem data para acontecer no distrito de Boa Vista do Pacarana. Tratasse do 1º Torneio de Malha do Pacarana que será realizado no próximo domingo 14 a partir das 14 horas na Lanchonete Dionão Lanches.
As inscrições já estão abertas no local e serão fechadas no domingo antes do evento. Você desportista que pratica e gosta da Malha, acelera, arruma um parceiro e garanta a sua inscrição para participar de mais esse evento esportivo que é realizado no distrito.
A coordenação do 1º Torneio de Malha do Pacarana estará distribuindo uma premiação no valor de R$ 500, 00 aos participantes da competição. Venha se divertir com os amigos e ainda poder beliscar uma graninha com a premiação, cerveja gelada o dia todo.
