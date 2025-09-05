Três jogos agitam a terceira rodada da Taça Alvorada de Futsal

Publicada em 05/09/2025 às 10h14
A terceira rodada da 46ª edição da Taça Alvorada de Futsal movimentou o Ginásio de Esportes Adão Lamota, na noite desta quinta-feira (4), em Ji-Paraná. Três confrontos, todos válidos pelo Grupo C, agitaram a torcida presente.
No primeiro duelo da noite, a equipe Destak/Pumas goleou o República Futsal por 7 a 3. Em seguida, em um jogo equilibrado, Na Brasa/AJS Eventos e Destak/Pumas ficaram no empate em 4 a 4. Fechando a rodada, o Destak/Pumas voltou à quadra e venceu o Califórnia/Presidente Médici pelo placar de 6 a 1.
Promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Liga de Futebol de Salão, a Taça Alvorada 2025 reúne 24 equipes na categoria masculina e deve movimentar o cenário esportivo da região pelos próximos 60 dias.
Os jogos acontecem sempre às terças, quintas e sábados. Além de Ji-Paraná, a competição conta com representantes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
A próxima rodada está marcada para este sábado (6), a partir das 19h, com os seguintes confrontos válidos pelo Grupo D: Villa Real x CTDE GD (19h), Neymoicano x Villa Real Futsal (20h), e Villa Real Futsal x Borracharia Brasil (21h).
Todos os custos da competição, incluindo arbitragem e premiação, são custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná, atendendo determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca fortalecer o calendário esportivo municipal, estimulando o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades.
A premiação da categoria masculina será de R$ 11 mil, distribuídos entre campeão (R$ 8 mil) e vice-campeão (R$ 3 mil). Já a categoria feminina, que ainda passa por ajustes, contará com oito equipes e premiação de R$ 5 mil.
Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelos telefones (69) 99300-0009 (Vilson) ou (69) 99228-6916 (professor Lucena). O regulamento e a tabela completa estão disponíveis no site oficial:
