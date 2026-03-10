Deputado Edevaldo Neves fiscaliza condições de trabalho no Presídio Urso Branco

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 08h10

O deputado estadual Edevaldo Neves realizou uma visita de fiscalização ao Presídio Urso Branco, em Porto Velho, com o objetivo de acompanhar de perto as condições de trabalho dos policiais penais e a situação do efetivo da unidade.

A agenda contou também com a presença do presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Deputado Rodrigo Camargo, e do presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Rondônia (Singeperon), Thiago Maia. Durante a visita, o grupo avaliou a estrutura do presídio e ouviu as principais demandas apresentadas pelos servidores que atuam na unidade.

Segundo o deputado, a iniciativa busca compreender a realidade enfrentada diariamente pelos profissionais do sistema penitenciário, que desempenham papel fundamental na segurança pública, garantindo a ordem, a disciplina e a custódia da população carcerária.

Outro ponto destacado durante a fiscalização foi a necessidade de reforço no efetivo de policiais penais, uma demanda recorrente da categoria e considerada essencial para melhorar as condições de trabalho e fortalecer a segurança dentro das unidades prisionais.

A visita reforça a importância do acompanhamento institucional e do diálogo entre o poder público e as entidades representativas, com foco na busca por melhorias estruturais e valorização dos profissionais que atuam no sistema penitenciário de Rondônia.