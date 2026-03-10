Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável

Por PC/RO

10/03/2026

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, deu cumprimento, na manhã desta segunda-feira (09), a mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável, fato ocorrido no município de Cacoal.

O investigado foi localizado e preso na cidade de Pimenta Bueno, durante ação coordenada pela equipe policial responsável pelas investigações. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal, com base nos elementos reunidos no curso da investigação conduzida pela Polícia Civil.

Após o cumprimento do mandado, o investigado foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento aos crimes de violência sexual e com a proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade, atuando de forma permanente na investigação e repressão de delitos dessa natureza.