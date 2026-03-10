Auxiliar de produção e vendedor lideram oportunidades entre as 2.410 vagas do Sine-RO

Por Jane Carvalho

Publicada em 10/03/2026 às 10h03

O governo de Rondônia disponibiliza 2.410 vagas de emprego em todo o estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO). Somente nesta semana, 316 novas oportunidades foram abertas, incluindo 40 vagas destinadas a jovem aprendiz, com destaque para as funções de auxiliar de produção e vendedor em Porto Velho, que concentram o maior número de oportunidades na capital.

A ampliação das vagas tem como objetivo fortalecer a geração de emprego e renda e facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e o Sine-RO responsável pela intermediação de mão de obra entre empresas e trabalhadores em diversos municípios de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta contínua de vagas demonstra o compromisso do governo com o desenvolvimento do estado. “Estamos trabalhando para fortalecer a economia e criar cada vez mais oportunidades para a população. Quando o emprego cresce, as famílias têm mais segurança e qualidade de vida, e Rondônia continua avançando com desenvolvimento e inclusão social”, destacou.

OPORTUNIDADES NA CAPITAL

Em Porto Velho, foram abertas 126 novas vagas nesta semana, com destaque para auxiliar de produção (20 vagas) e vendedor (16 vagas), funções que lideram a demanda de contratação na capital. Também há oportunidades para administrador, assistente administrativo, analista financeiro, instalador e reparador de manutenção, contador, operador de secador de grãos, entre outras funções.

JOVEM APRENDIZ

Oportunidades para jovem aprendiz fortalecem a qualificação profissional da juventude

Outro destaque é a oferta de 40 vagas destinadas a jovens aprendizes, iniciativa que busca estimular o primeiro contato profissional e ampliar as oportunidades de qualificação e experiência no mercado de trabalho para jovens rondonienses.

De acordo com o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, a ampliação das vagas reforça o compromisso do governo com o desenvolvimento econômico e social do estado. “O Sine-RO tem atuado para aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso às oportunidades de emprego e contribuindo para o fortalecimento da economia em todas as regiões de Rondônia”, ressaltou.

Confira algumas vagas em destaque:

Porto Velho

Auxiliar de Produção – (20 vagas)

Vendedor(a) – (16 vagas)

Instalador e Reparador de Manutenção – (11 vagas)

Ji-Paraná

Vendedor(a) – (22 vagas)

Servente de Obras – (11 vagas)

Auxiliar de Produção – (5 vagas)

Ariquemes

Vendedor(a) – (14 vagas)

Auxiliar de Produção – (5 vagas)

Borracheiro – (3 vagas)

Cacoal

Vendedor(a) – (4 vagas)

Ajudante de Armazém – (3 vagas)

Operador(a) de Caixa – (3 vagas)

Rolim de Moura

Representante Comercial (Consórcio) – (10 vagas)

Ajudante de Armazém – (3 vagas)

Auxiliar de Estoque – (1 vaga)

Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site ou aplicativo, onde também é possível acompanhar as etapas do processo seletivo. Quem precisar de apoio pode buscar atendimento presencial nas unidades do Tudo Aqui, que auxiliam no cadastro e encaminhamento para as vagas.