Servidoras da Prefeitura são homenageadas em café da manhã pelo Dia da Mulher

Por Panorama da Noticia

Publicada em 10/03/2026 às 09h30

Em reconhecimento ao papel das mulheres no serviço público municipal, a Prefeitura de Nova Mamoré promoveu, na manhã desta segunda-feira (9), um café da manhã especial dedicado às servidoras da administração. A iniciativa integrou as ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último domingo (8).

Realizado na sede administrativa do município, o encontro reuniu cerca de 100 mulheres que atuam em diferentes secretarias e setores da prefeitura. A programação teve caráter simbólico e buscou valorizar a participação feminina na condução das atividades administrativas e na execução das políticas públicas municipais.

Durante o encontro, o prefeito Marcélio Brasileiro destacou a importância do trabalho realizado pelas servidoras no dia a dia da administração municipal. “Essa é uma oportunidade de agradecer e reconhecer o trabalho que cada uma desempenha dentro da prefeitura. As mulheres são fundamentais para o funcionamento da gestão pública e contribuem diretamente para que os serviços cheguem com qualidade à população de Nova Mamoré”, afirmou o prefeito.

A homenagem também contou com a presença de vereadores do município. Participaram do evento o presidente da Câmara Municipal de Nova Mamoré, Adalto Ferreira (União), além dos parlamentares André do Sindicato (PT), Joaldo (PP) e Sargento Milton (União), que acompanharam a atividade e reforçaram a importância de iniciativas que reconheçam o papel das mulheres no serviço público.

A realização do café da manhã reforça a valorização das servidoras municipais e também simboliza o reconhecimento institucional às contribuições das mulheres na construção das políticas públicas e no desenvolvimento do município.

Outra ação voltada às mulheres

Além do café da manhã realizado com as servidoras da administração municipal, a Prefeitura também promoveu no último dia 5 de março uma programação especial voltada às mulheres atendidas pelos programas socioassistenciais do município. A atividade foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Nova Mamoré (SEMASC), em parceria com o SESC.

A programação reuniu participantes em um momento de acolhimento e informação, com palestras, atendimentos de saúde, orientações sobre direitos das mulheres e serviços de cuidado pessoal. O evento também abordou temas importantes, como o enfrentamento à violência contra a mulher e o fortalecimento da rede de proteção social, além de oferecer momentos dedicados ao autocuidado e à valorização da autoestima.