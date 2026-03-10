Acidente envolvendo dois veículos deixa feridos na zona leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 10/03/2026 às 09h00

Na noite desta segunda-feira (09), um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou pessoas feridas no cruzamento da Avenida Rio Madeira com Avenida Raimundo Cantuária, no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, a Polícia Militar do Batalhão de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência após a informação de que havia uma colisão entre carros com vítimas no local.

Quando os policiais chegaram, constataram a veracidade do acidente e iniciaram o levantamento das informações com testemunhas. Segundo relatos, um carro modelo Gol, utilizado como veículo de aplicativo, era conduzido por um motorista que transportava um casal de idosos como passageiros. O veículo seguia pela Avenida Rio Madeira no sentido da BR-364.

Ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Raimundo Cantuária, o motorista teria realizado uma conversão à esquerda de forma proibida para retornar no sentido ao shopping da região. Durante a manobra irregular, o carro acabou sendo violentamente atingido por uma caminhonete modelo Ford Ranger que trafegava pela via.

Com a força do impacto, o motorista do carro de aplicativo sofreu lesões, assim como o idoso que estava no banco traseiro do veículo. A idosa que também estava no carro não sofreu ferimentos, assim como os ocupantes da caminhonete.

Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local realizando os primeiros socorros às vítimas. Em seguida, os feridos foram encaminhados para uma unidade de saúde da capital para receber atendimento médico.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da perícia técnica, que foi acionada para realizar os procedimentos necessários e apurar as circunstâncias da colisão. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram retirados do meio da via para a liberação do trânsito.