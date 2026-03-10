Trump acusa Irã de criar novo local para desenvolver armas nucleares

Por Notícias ao Minuto

10/03/2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9), durante uma entrevista coletiva, que o Irã estaria desenvolvendo um novo local para a produção de armas nucleares protegido por granito, após as instalações anteriores terem sido bombardeadas pelos EUA no ano passado.

“Mas eles estavam começando a trabalhar em outro local, um local diferente, um tipo diferente de instalação, e esse estava protegido por granito”, disse Trump aos jornalistas.

Segundo o presidente norte-americano, o Irã também buscava ampliar sua capacidade militar com o avanço de mísseis balísticos, o que, na avaliação dele, dificultaria qualquer tentativa de impedir o país de obter uma arma nuclear.

Trump afirmou ainda que o Irã poderia dominar o Oriente Médio caso os Estados Unidos e Israel não tivessem iniciado a atual campanha de ataques aéreos.

“Se eu não os atacasse primeiro, eles atacariam nossos aliados primeiro. Eu acredito nisso com base em informações”, declarou. “Eles iriam tomar conta do Oriente Médio.”

O republicano também comentou a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã, após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. Trump disse estar decepcionado com a decisão e afirmou que a mudança representa “mais do mesmo” para o país.

Apesar das críticas, o presidente afirmou que não seria apropriado comentar se o novo líder iraniano poderia ser alvo de um ataque semelhante ao que matou seu pai.

Trump disse ainda que veria com bons olhos a escolha de um líder interino no Irã, selecionado entre figuras políticas locais. Ele citou como exemplo o caso da Venezuela, mencionando a atual liderança de Delcy Rodríguez após a captura de Nicolás Maduro por forças norte-americanas.

“Acho que mostramos isso até agora na Venezuela. Temos uma mulher, Delcy Rodríguez, que é muito respeitada e está fazendo um grande trabalho”, afirmou.

O presidente também disse que gostaria de ver no Irã um líder que fosse “interno e permanente”.

Ainda nesta segunda-feira, Trump conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir a guerra e outros temas internacionais. Segundo o Kremlin, os dois líderes tiveram uma conversa descrita como “franca e objetiva”, que durou cerca de uma hora.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram, em 28 de fevereiro, uma campanha de ataques militares contra o Irã. Em resposta, o governo iraniano lançou ataques contra alvos em Israel, bases militares norte-americanas e infraestruturas em países da região, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Também foram registrados incidentes com projéteis iranianos em países como Chipre, Azerbaijão e Turquia.