Rondônia conhecerá vencedores do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora nos II Diálogos Municipalistas

Por SEBRAE-RO

Publicada em 10/03/2026 às 09h56

Premiação reconhece iniciativas inovadoras de prefeituras que fortalecem o empreendedorismo, melhoram o ambiente de negócios e impulsionam o desenvolvimento econômico nos municípios

Os vencedores do 13º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) em Rondônia serão anunciados durante os II Diálogos Municipalistas, que acontece nos dias 18 e 19 de março e reunirá gestores públicos e lideranças institucionais para discutir estratégias de desenvolvimento territorial na região da Amazônia Legal.

Promovido pelo Sebrae em Rondônia, o prêmio reconhece iniciativas inovadoras de governos municipais que contribuem para melhorar o ambiente de negócios, estimular o empreendedorismo e fortalecer o desenvolvimento econômico nos territórios.

Reconhecimento a boas práticas na gestão pública

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de políticas públicas bem-sucedidas desenvolvidas por administrações municipais. A premiação destaca projetos liderados por prefeitos, prefeitas e gestores públicos que promovem soluções voltadas ao fortalecimento da economia local e ao apoio aos pequenos negócios.

Criado em 2001, o prêmio evidencia o papel estratégico dos gestores comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de iniciativas que estimulam o empreendedorismo, aumentam a competitividade das micro e pequenas empresas e contribuem para a modernização da gestão pública.

Na prática, o prêmio funciona como uma vitrine de experiências que geram resultados concretos nos municípios. As prefeituras inscrevem projetos que apresentam soluções para fortalecer o ambiente empreendedor, os quais são avaliados com base em critérios como inovação, impacto socioeconômico, resultados alcançados e possibilidade de replicação em outras localidades.

Mais do que reconhecer boas iniciativas, o prêmio busca inspirar outros gestores públicos a desenvolver políticas capazes de transformar a realidade econômica dos municípios.

A premiação também destaca o papel de lideranças públicas que enxergam no empreendedorismo um caminho para promover crescimento e oportunidades. São gestores que conhecem a realidade de seus territórios, identificam potencialidades locais e desenvolvem políticas que estimulam a geração de renda, o fortalecimento dos pequenos negócios e a prosperidade das comunidades.

Para a gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) do Sebrae em Rondônia, Maria Tereza Marangon, um dos grandes diferenciais do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é a capacidade de transformar experiências locais em conhecimento compartilhado entre os municípios.

“Entendo que a maior vantagem de participar do prêmio é a formação de um banco de boas práticas aplicadas nos municípios de Rondônia. Essas iniciativas passam a servir de referência para outras cidades do estado e também do país, permitindo que gestores públicos identifiquem oportunidades e se inspirem em movimentos e ações que já foram testados e que geraram resultados positivos para o desenvolvimento local”, afirma.

Destaque nacional para Rondônia

Na edição anterior, Rondônia conquistou reconhecimento nacional com o município de Rolim de Moura, que alcançou o primeiro lugar na etapa nacional da categoria Empreendedorismo Rural durante a 12ª edição da premiação.

O destaque veio com o projeto “Suinocultura Sustentável: a Força do Crescimento Regional”, que se sobressaiu entre 346 iniciativas inscritas de todo o país ao apresentar soluções voltadas ao fortalecimento da produção rural e ao desenvolvimento econômico sustentável.

A conquista marcou um momento importante para o estado, que há mais de dez anos não recebia premiação na etapa nacional do programa, evidenciando o potencial das políticas públicas municipais de Rondônia voltadas ao empreendedorismo e ao desenvolvimento rural.