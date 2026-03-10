Jardins de chuva ajudam a reduzir impactos das chuvas

Por Thaís Alves

Publicada em 10/03/2026 às 11h11

Como parte das estratégias para melhorar o escoamento da água da chuva e minimizar os impactos do período chuvoso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), tem investido na implantação de jardins de chuva em pontos estratégicos da capital. A iniciativa faz parte de um modelo sustentável conhecido como infraestrutura verde.

Esse tipo de estrutura funciona como um sistema complementar de drenagem urbana. Ou seja, os jardins de chuva não substituem os sistemas de drenagem e também não têm a função de acabar com os alagamentos, mas atuam como um importante mecanismo de apoio para absorver parte da água das chuvas e ajudar a reduzir os impactos causados pelo grande volume de precipitação.

Cada jardim de chuva possui capacidade de armazenar até seis mil litros de água em aproximadamente 15 minutos, contribuindo para diminuir o acúmulo de água nas vias. Ao todo, cerca de 20 jardins de chuva serão instalados em diferentes pontos da cidade, escolhidos de forma estratégica para ampliar o sistema.

De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, a implantação desses espaços faz parte de um conjunto de ações voltadas à adaptação da cidade às condições climáticas da região. “Estamos adotando soluções modernas e sustentáveis que ajudam a cidade a lidar melhor com o volume de chuvas, reforçando o sistema de drenagem e contribuindo para reduzir os impactos nas vias”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a iniciativa integra o planejamento da gestão para melhorar a infraestrutura urbana. “Nosso objetivo é investir em soluções inteligentes que ajudem a cidade a enfrentar os períodos de chuva com mais eficiência, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população”.

“O jardim de chuva faz parte da chamada infraestrutura verde e funciona como um sistema complementar à drenagem urbana. Ele não vai acabar com os alagamentos, mas tem um papel importante ao ajudar na absorção da água da chuva, reduzindo o volume que chega rapidamente às bocas de lobo e, consequentemente, contribuindo para amenizar os alagamentos”.

A construção dos jardins segue um modelo técnico específico. Na parte mais profunda são colocadas rochas, que ajudam na infiltração e no armazenamento da água. Já na parte superior é aplicado solo adequado e realizado o paisagismo, com a implantação de plantas que também auxiliam no processo de absorção.

Embora exista um padrão de estrutura, os jardins podem apresentar tamanhos diferentes. Isso ocorre porque cada projeto é adaptado conforme as características do local onde será implantado, levando em consideração fatores como espaço, volume de água da região e até mesmo as variações das espécies de plantas utilizadas.

Porto Velho possui uma característica geográfica predominantemente plana, o que faz com que, em períodos de chuva intensa, a água demore mais tempo para escoar pelas bocas de lobo. Nesse cenário, os jardins de chuva funcionam como um sistema auxiliar, ajudando a reter parte da água e contribuindo para reduzir os pontos de alagamento na cidade.