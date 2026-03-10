Por Notícias ao Minuto

Fala de premiê israelense ocorre após presidente dos EUA, Donald Trump, diz que conflito pode terminar 'em breve'.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel "ainda não acabou" com a guerra contra o Irã, um contraste a falas recentes de seu aliado Donald Trump. Netanyahu também garantiu que a operação militar estava enfraquecendo a liderança clerical iraniana.

“Nossa aspiração é que o povo iraniano se liberte do jugo da tirania; em última instância, isso depende deles. Mas não há dúvida de que, com as medidas tomadas até agora, estamos quebrando seus ossos e ainda não terminamos”, declarou Netanyahu durante uma visita ao Centro Nacional de Comando Sanitário na noite de segunda-feira, segundo um comunicado divulgado na terça-feira.

A fala de Netanyahu ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que a guerra contra o Irã estava "praticamente concluída" e que acabará "em breve", apesar de horas depois ter prometido ataques 20 vezes mais fortes que os já feitos pelo Exército norte-americano. Os EUA e Israel lutam juntos na guerra contra o Irã, iniciada após bombardeios conjuntos contra o território iraniano em 28 de fevereiro.

O Irã também rechaçou as falas de Trump e disse que é Teerã quem decidirá quando que o conflito terminará. O governo iraniano voltou a descartar nesta terça-feira qualquer possibilidade de um cessar-fogo.

Diante das falas de Trump, Israel está operando com a suposição de que Trump poderia ordenar o fim da guerra a qualquer momento e, por isso, aproveita para causar o máximo de danos possível ao Irã antes de alguma atitude concreta do presidente norte-americano, afirmou uma autoridade israelense à agência de notícias Reuters.