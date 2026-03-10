Prefeitura de Pimenta Bueno abre chamada pública para o Programa GARRA

Por Assessoria

Publicada em 10/03/2026 às 08h48

A Prefeitura de Pimenta Bueno está com chamada pública aberta para o Programa GARRA, convidando profissionais e interessados em atuar com esporte, cultura e projetos sociais a participarem desta nova etapa da iniciativa.

O programa busca fortalecer ações voltadas ao desenvolvimento social, incentivando atividades que promovam inclusão, cidadania e oportunidades para a comunidade.

Os interessados devem enviar a documentação conforme as orientações do edital, dentro do período estabelecido.

Prazo para envio das propostas: de 10 a 19 de março.

O edital completo pode ser acessado no link:

https://pimentabueno.ro.gov.br/licitacaoView/?id=2954

A Prefeitura reforça o convite para que profissionais e instituições participem da chamada pública e contribuam com projetos que beneficiem a população do município.