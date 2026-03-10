Visita de embaixador italiano coloca Porto Velho no mapa das relações internacionais; encontro abre diálogo sobre investimentos

Por Jhon Silva

Publicada em 10/03/2026 às 08h38

A presença de representantes da diplomacia italiana em Porto Velho marcou um momento inédito para as relações internacionais do estado. A capital rondoniense recebeu nesta segunda-feira (09), a visita do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, acompanhado do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, em uma agenda voltada à aproximação institucional e à busca por oportunidades de cooperação.

A conversa abordou temas ligados ao desenvolvimento econômico, ao intercâmbio cultural e às possibilidades de parcerias entre empresas italianas e iniciativas locais, colocando Porto Velho em uma agenda de diálogo internacional.

Durante o encontro, o embaixador destacou o significado da visita para a relação entre a Itália e a região Norte do Brasil. “É a primeira visita de um embaixador da Itália em Rondônia, em particular em Porto Velho. Foi muito interessante conhecer uma realidade com muitas potencialidades de crescimento nas relações entre Itália e Brasil”.

O diplomata também comentou sobre o potencial econômico do estado, especialmente na produção agrícola. “Rondônia está crescendo muito rapidamente do ponto de vista econômico. Aqui há produção de café, soja e outros produtos importantes para o mercado internacional, e a Itália importa muito desses produtos”.

Cortese ainda citou a possibilidade de ampliar parcerias comerciais e tecnológicas.“A Itália produz maquinários que podem ajudar empresas locais, principalmente no agropecuário e em outros setores produtivos. Existem muitas oportunidades de colaboração”.

. “Nossa capital está abrindo cada vez mais as portas para que o mundo conheça a nossa cidade. Pela primeira vez um embaixador italiano visita o estado de Rondônia e está aqui para discutir potencialidades e relações diplomáticas”.

O prefeito também mencionou as iniciativas voltadas à modernização do ambiente de negócios da cidade. “Estamos avançando na lei da liberdade econômica para desburocratizar processos e tornar Porto Velho uma das cidades mais modernas no arcabouço legal da região Norte”.