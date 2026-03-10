Confúcio diz que tem redes sociais “atormentadas de críticas” e reafirma: “sou social-democrata com tendência à esquerda com orgulho”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/03/2026 às 09h18

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura (MDB) afirmou que ações relacionadas à educação, infraestrutura e regularização fundiária não devem ser associadas à polarização política entre direita e esquerda. A declaração foi feita durante uma fala pública na qual o parlamentar abordou críticas recebidas nas redes sociais e defendeu que obras e políticas públicas voltadas à população não possuem orientação ideológica.

Durante o pronunciamento, o senador mencionou como exemplo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), citando especificamente a unidade localizada no município de Buritis. Ao tratar do tema, ele questionou a associação de instituições educacionais com disputas ideológicas e destacou o caráter público das políticas voltadas à educação.

“Esse IFRO lá de Buritis, por acaso, esse IFRO é de direita ou de esquerda? É uma escola, gente! É uma escola para as crianças e jovens do estado de Rondônia. O IFRO não é de esquerda, não é de direita. Rodovia não é de direita, não é de esquerda. Tiítulo do INCRA não é de direita, não é de esquerda. Isso é direito do cidadão. E o direito quem está fazendo é o presidente da República”, declarou, referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na mesma fala, Confúcio Moura afirmou que a polarização política não interfere na condução de seu trabalho parlamentar. Ele mencionou que recebe críticas em suas redes sociais, mas afirmou que não costuma acompanhar esse tipo de manifestação, destacando que sua atuação está voltada à busca de recursos e à execução de projetos.

“Então, não vem com essa pra mim, não. Essa onda de polarização, isso não me atinge. Eu sei que minhas redes sociais são atormentadas de crítica. Eu nem leio essas coisas. Eu tenho que trabalhar, arrumar dinheiro pro INCRA, arrumar isso, aquilo outro, inaugurar escola e ajudar o Instituto Federal de Educação e a Universidade Federal. É isso que eu faço”, disse.

Ao final da manifestação, o senador afirmou que se sua atuação for associada a posicionamentos políticos, ele se identifica como social-democrata. “Se isso foi de esquerda, com muito orgulho, eu sou social-democrata com tendência à esquerda. Assumido. Muito obrigado.”

Em publicação associada à fala, o parlamentar reforçou que seu trabalho consiste em buscar recursos, fortalecer órgãos como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apoiar instituições educacionais e contribuir para iniciativas relacionadas à educação, infraestrutura e desenvolvimento. No mesmo conteúdo, ele afirmou que essas ações representam direitos da população e não devem ser interpretadas como posições ideológicas.