Criminosos armados roubam caminhonete em Cacoal e fogem pela RO-383

Por Rondonianews.com

Publicada em 10/03/2026 às 08h40

Foto ilustrativa

Uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, placa OHQ-6B87 foi roubada por criminosos armados na noite desta segunda-feira na região de Cacoal.

De acordo com informações preliminares, os assaltantes renderam a vítima sob ameaça de arma e subtraíram o veículo. Após o crime, os suspeitos fugiram pela rodovia RO-383, seguindo em direção ao distrito de Nova Estrela.

A Polícia Militar do Estado de Rondônia foi acionada e realiza diligências na região na tentativa de localizar o veículo e prender os criminosos.

As autoridades pedem que qualquer informação que possa ajudar na localização da caminhonete ou dos suspeitos seja repassada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190.

Mais informações podem ser divulgadas a qualquer momento.