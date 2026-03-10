Dr. Luís do Hospital entrega trator e reforça apoio aos produtores de Vale do Anari

Por Diana Braga

Publicada em 10/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, no último fim de semana, da entrega de um trator agrícola destinado à Associação dos Produtores Rurais do Rio Anari (Aspria), no município de Vale do Anari. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar e deve reforçar as atividades dos produtores rurais da região.

A iniciativa busca ampliar as condições de trabalho no campo, contribuindo para o aumento da produtividade e o fortalecimento da agricultura local. O trator será utilizado no apoio às atividades desenvolvidas pelos associados, auxiliando em serviços como preparo do solo e outras demandas da produção agrícola.

Durante a entrega, o parlamentar destacou a importância de garantir investimentos que cheguem diretamente aos produtores rurais. “Quando o recurso chega no campo, o progresso acontece. Investir em quem produz é investir no crescimento de Rondônia”, afirmou.

O ato contou com a presença do prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima, do vereador Evandro Ferreira, do secretário municipal de Agricultura, Izuir Jose, além de integrantes da diretoria da associação e produtores rurais da região.

Segundo Dr. Luís do Hospital, o fortalecimento da agricultura familiar e da produção rural é fundamental para o desenvolvimento econômico do estado. O parlamentar ressaltou que investimentos em equipamentos e infraestrutura ajudam a melhorar as condições de trabalho no campo e ampliam as oportunidades para quem vive da atividade rural.