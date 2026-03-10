Deputado Ezequiel Neiva participa da entrega de mais uma ambulância e fortalece a saúde em Nova Mamoré

Por Nilson Nascimento

Publicada em 10/03/2026 às 08h30

Comunidade do distrito de Palmeiras (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

A saúde de Nova Mamoré recebeu um importante reforço para melhorar o atendimento na zona rural do município. Na última sexta-feira, o deputado estadual Ezequiel Neiva participou da entrega de uma nova ambulância que ficará à disposição da comunidade do distrito de Palmeiras.



O veículo atenderá diretamente os moradores de Palmeiras, do Assentamento Tiago Campin e de toda a região, garantindo mais agilidade no transporte de pacientes e ampliando o acesso aos serviços de saúde.



A ambulância foi solicitada pelo ex-vereador Zé Carlos, morador da região, em parceria com os vereadores Adalto Ferreira e Toinho Barroso, além do ex-vereador Abílio Baiano, atual secretário municipal de Agricultura.



Durante a entrega, o parlamentar destacou que esta é a terceira ambulância destinada ao município de Nova Mamoré por meio de seu mandato. “Os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão já haviam sido contemplados com ambulâncias. Agora chegou a vez do distrito de Palmeiras e de toda a região. Trata-se de uma ambulância do tipo caminhonete, traçada, adequada para atender o setor rural. Vamos reduzir o tempo de resposta no atendimento aos pacientes em um município que possui uma extensa malha viária e grandes desafios na área da saúde”, afirmou o deputado.





Suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva afirmou que os investimentos realizados pelo deputado demonstram o compromisso com a população. “É importante lembrar que já são três ambulâncias destinadas a Nova Mamoré, além de diversos recursos para infraestrutura, agricultura e educação”, ressaltou.



Ao agradecer pela entrega do veículo, o prefeito Marcélio Brasileiro reforçou a parceria com o parlamentar. “Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro de Nova Mamoré. Sua atuação passa pela saúde e também pela melhoria da infraestrutura, com construção de pontes de concreto, instalação de tubos armco e investimentos no patrolamento e encascalhamento das vicinais, garantindo o escoamento da produção e o transporte escolar. Até um novo cemitério será construído na região de Nova Dimensão e Palmeiras. É um volume de recursos jamais visto. Mais do que investimentos, é um parlamentar presente no município”, destacou o prefeito.



O prefeito também ressaltou os recursos destinados às associações rurais, assegurando melhores condições de trabalho aos produtores e fortalecendo a economia do município.