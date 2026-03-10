PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (10) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 10/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (10), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para todos os estados ao longo do dia. As precipitações devem ter maior concentração e vir acompanhadas de trovoadas no centro-sul da região à tarde.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas para toda a região, as quais devem amanhecer mais intensas em quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-sul —, Amapá, extremos-sudoeste e nordeste do Pará, extremo-leste de Rondônia e extremo-sul de Roraima, acompanhadas de trovoadas em todo o Amapá, centro-oeste do Amazonas, extremo-nordeste do Pará e extremo-leste de Rondônia.

Durante a tarde, as chuvas deixam o centro-norte de Roraima e se intensificam em todo o restante da região. As pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas tomam toda a região — à exceção do centro-sul de Roraima, extremo-nordeste do Amazonas, noroeste do Pará, Amapá e sudeste do Tocantins, onde deve chover forte, mas sem trovoadas.

À noite, as chuvas se mantêm sobre as mesmas áreas, mas perdem intensidade em boa parte da porção centro-leste da região. As pancadas de chuva com trovoadas se restringem ao Acre, Rondônia, centro-sul e oeste do Amazonas e extremo-sudoeste do Pará.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima, extremos-noroeste e sudeste do Pará, centro-sul do Tocantins e norte do Amapá —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para Rondônia, extremo-sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Belém, Macapá, Manaus, Palmas, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).