Deputado Cássio Gois investe no esporte e fortalece projeto Pensando no Amanhã que atende mais de 1.500 crianças em Cacoal

Por ascom

Publicada em 10/03/2026 às 08h00

O esporte segue transformando vidas em Cacoal. Pais, crianças e adolescentes participaram de um momento especial no ginásio da escola Bernardo Guimarães, durante a entrega dos kits de uniformes do programa Pensando no Amanhã, iniciativa que atende mais de 1.500 crianças e jovens em 10 modalidades esportivas.



A ação é realizada pela Autarquia Municipal de Esporte de Cacoal (AMEC), em parceria com a Prefeitura Municipal, e conta com investimento de mais de R$ 200 mil destinado pelo deputado estadual Cássio Gois para a padronização dos atletas que participam do projeto.



O programa é considerado uma referência no Estado por promover inclusão social e oferecer oportunidades para crianças e adolescentes no contraturno escolar, garantindo que enquanto os pais trabalham, os filhos estejam envolvidos em atividades esportivas e educativas.



Segundo o deputado Cássio Gois, o projeto é hoje um dos maiores exemplos de inclusão social através do esporte no interior de Rondônia.



“Esse é o maior projeto no interior de Rondônia na inclusão social de atletas. Estamos falando de diversas modalidades e idades. O que faltava para esses pais era saber que, no contraturno enquanto trabalham, seus filhos teriam uma modalidade esportiva. Coube a mim essa missão de ajudar na padronização dos atletas. Hoje esse programa é referência e exemplo para outros municípios, que vêm até Cacoal buscar esse modelo. Investimos em diversas modalidades como jiu-jitsu, judô, natação, futebol e vôlei. São mais de R$ 200 mil investidos e mais de 1.500 crianças atendidas”, destacou o parlamentar.



O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, também agradeceu a parceria do deputado e ressaltou a importância do investimento para fortalecer o esporte no município.



“Esse projeto é fantástico, quero agradecer a parceria do deputado Cássio Gois com a Prefeitura e com a AMEC. Esse apoio faz toda a diferença para fortalecer esse programa que realmente pensa no amanhã das nossas crianças e jovens”, afirmou o prefeito.