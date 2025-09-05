Treino ousado de Bruna Marquezine viraliza e fãs exaltam curvas

Publicada em 05/09/2025 às 15h14
Um vídeo recente de Bruna Marquezine durante treino físico viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (4). As imagens, registradas pelo personal trainer Chico Salgado, mostram a atriz realizando exercícios voltados para glúteos, entre eles o agachamento. Com informações do site BNews
A cena rapidamente ganhou destaque no X (antigo Twitter), onde seguidores comentaram não apenas a dedicação da artista, mas também sua forma física. As reações variaram entre elogios diretos e brincadeiras bem-humoradas. “Uma sentada da Bruna Marquezine e o forró acaba”, ironizou uma internauta.
Outros usuários lembraram diferentes fases da carreira da atriz e ressaltaram que, aos 30 anos, Bruna mantém o corpo admirado desde a juventude. “Sempre teve um corpão. Houve uma fase em que estava mais magra, mas agora voltou com tudo”, escreveu uma seguidora, rebatendo críticas e apontando que inveja estaria por trás de comentários negativos.
O TAMANHO DA BUNDA pic.twitter.com/0Er9GiU3q7— Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) September 4, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!