Time Reação de Vilhena Vence Equipe Pimentense e Garante Vaga na Semifinal

Publicada em 01/09/2025 às 10h07
Na tarde do último sábado, a equipe Reação de Vilhena confirmou seu favoritismo ao derrotar o Arena São Caetano, de Pimenta Bueno, pelo placar de 3 a 1, garantindo assim o primeiro lugar em seu grupo e avançando para as semifinais da Copa Regional de Futebol Society Feminino.
Os gols da partida foram marcados por Jajá, Carol e um gol contra da zagueira Edna, do time Pimentense. Julia conseguiu descontar para a equipe da casa, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Com essa vitória, o Reação de Vilhena se destaca na competição, mostrando sua força e determinação.
A Arena São Caetano se despede da Copa, e o time de Pimenta Bueno, sede do torneio, não terá representantes nas semifinais, o que representa um revés para o futebol feminino local.
Agora, o Reação de Vilhena aguarda a definição do grupo A para conhecer sua próxima adversária, que pode ser o Aspafe, de Espigão D’Oeste, ou as Lendárias, de Cacoal. A expectativa é alta, e o time vilhenense busca continuar sua trajetória vitoriosa na competição.
