Thiago Nigro e Maíra Cardi revelam significado por trás do nome da primeira filha

O casal Maíra Cardi e Thiago Nigro revelou nesta terça-feira (2) o nome da primeira filha juntos. Em um vídeo gravado durante viagem à Suíça, eles contaram que a bebê se chamará Eloáh, nome de origem hebraica que significa “Deus, Deus de, meu Deus”. Com informações da Rádio Itatiaia.
Antes de decidir, Maíra e Thiago compartilharam algumas opções que chegaram a considerar, como Ayla e Maila — caso fossem gêmeas —, além de Gaia, que foi descartado por Nigro por receio de possíveis brincadeiras de mau gosto. Outros nomes cogitados foram Rebeca e Lígia, mas não agradaram a influenciadora.
Segundo Maíra, a escolha final aconteceu em um momento de espiritualidade: “Decidi o nome enquanto escutava uma música gospel”, explicou.
A influenciadora já é mãe de Lucas, 23 anos, fruto da relação com Nelson Rangel, e de Sophia, 6, de seu casamento com o ator Arthur Aguiar. Ela também relatou ter perdido uma gestação anterior, em que o bebê se chamaria Rafah, ocasião em que recebeu o diagnóstico de trombofilia.
