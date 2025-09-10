Tatá Werneck se reconcilia com Fiuk no Lady Night: “Fiquei bolada, mas voltei a gostar”

Publicada em 10/09/2025 às 11h18
O último episódio da nona temporada do Lady Night, exibido na noite de terça-feira (9) no Multishow, foi marcado por momentos de emoção e reconciliações. Tatá Werneck retomou a amizade com Fiuk e Gkay durante o quadro Tatasos de Família, uma paródia do programa Casos de Família. A atração contou ainda com Márcia Goldschmidt e Christina Rocha como mediadoras e até selinhos entre os participantes.
O reencontro mais esperado foi entre Tatá e Fiuk. A apresentadora relembrou a participação do cantor em dezembro de 2021, que resultou em um afastamento. “Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo [Gustavo] tinha partido. Estava muito nervosa”, contou.
Ela destacou que o clima no estúdio não foi dos melhores: “Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito. Mandei três versões do episódio para a assessoria”.
Fiuk afirmou não se lembrar dos detalhes, mas reconheceu que vivia uma fase difícil. “Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes”, disse. O cantor revelou que pensou em deixar a gravação e se surpreendeu ao ver que a situação foi noticiada antes da exibição.
Tatá reagiu imediatamente: “Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca”. O mal-entendido terminou com um pedido de desculpas e a reconciliação dos dois. “Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar”, completou a apresentadora, recebendo o abraço de Fiuk.
— com informações do site IstoÉ Gente
Comentários
Seja o primeiro a comentar!