Simone Mendes relata mal-estar após gastroenterite: “Fui ao banheiro mais de 40 vezes”

Publicada em 29/09/2025 às 14h54
A cantora Simone Mendes revelou nesta segunda-feira (29) que precisou de atendimento médico após apresentar sintomas de gastroenterite, mesma condição que havia levado seu filho a ser hospitalizado recentemente.
Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a artista contou que já não se sentia bem durante um show realizado no sábado (27).
— “Eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo, não estava legal”, relatou.
Simone descreveu a madrugada anterior como uma das piores que já viveu:
— “Estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá um up, uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro”, revelou.
Ela ainda comentou que o marido, Kaká Diniz, estava se preparando para acompanhá-la até o hospital.
— “Ô negócio pra deixar a gente sem energia, fraca, um desconforto, meu Deus. Vamos lá, se cuidar. Já já fico bem”, disse a cantora, demonstrando otimismo apesar do quadro.
