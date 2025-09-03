Segunda rodada da Taça Alvorada de Futsal agita o Ginásio Adão Lamota

Publicada em 03/09/2025 às 10h18
A segunda rodada da 46ª edição da Taça Alvorada de Futsal movimentou o Ginásio de Esportes Adão Lamota, na noite desta terça-feira (2), em Ji-Paraná. Três jogos, todos válidos pelo Grupo F da competição, garantiram emoção ao público presente.
No primeiro confronto, a equipe Esporte Gálatas/BJ Sports superou o Moreira F.C. pelo placar de 5 a 2. Em seguida, o time Bella Vista/Pimenta venceu o Real Jipa/Resenha por 5 a 1. Fechando a rodada, o Bella Vista/Pimenta voltou à quadra e derrotou a equipe FK Futsal/Ouro Preto por 3 a 2. O secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, acompanhou as partidas.
Promovida pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Liga de Futebol de Salão, a Taça Alvorada 2025 reúne 24 equipes na categoria masculina e deve movimentar o cenário esportivo local pelos próximos 60 dias.
Os jogos acontecem sempre às terças, quintas e sábados.
Além de Ji-Paraná, a competição conta com representantes de Porto Velho, Vilhena, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
A próxima rodada está marcada para quinta-feira (4), a partir das 19h45, com os seguintes confrontos, válidos pelo Grupo C: Destak/Pumas x República Futsal; Na Brasa/AJS Eventos x Destak/Pumas; e Destak/Pumas x Califórnia/Presidente Médici.
Todos os custos da competição, incluindo arbitragem e premiação, são custeados pela Prefeitura de Ji-Paraná, atendendo uma determinação do prefeito Affonso Cândido, que busca o fortalecimento do calendário esportivo municipal, estimulando o bem-estar da população e a integração entre atletas de diversas cidades.
A premiação da categoria masculina será de R$ 11 mil, distribuídos entre campeão (R$ 8 mil) e vice-campeão (R$ 3 mil). Já a categoria feminina, que ainda passa por ajustes, terá oito equipes e premiação de R$ 5 mil.
Mais informações sobre a competição podem ser obtidas pelos telefones (69) 99300-0009, com Vilson, ou (69) 99228-6916, com o professor Lucena. O regulamento e a tabela completa estão disponíveis no site oficial: copafacil.com/-kp3s6
Comentários
Seja o primeiro a comentar!