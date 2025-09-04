Rodrigo Faro presenteia funcionária com apartamento após 15 anos de dedicação: “Faz parte da família”

Publicada em 04/09/2025 às 10h14
O apresentador Rodrigo Faro, de 51 anos, emocionou os fãs ao revelar que presenteou sua funcionária Ana com um apartamento. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (3), ele mostrou a reação dela ao receber as chaves do imóvel, gesto que simboliza, segundo Faro, o reconhecimento por mais de 15 anos de trabalho. Com informações do CNN Brasil.
“E o sonho se realizou… Nossa amada Ana, que já faz parte da família há mais de 15 anos, recebeu a chave do seu apartamento! Obrigado, Senhor, por me permitir abençoar a vida da Ana, essa pessoa tão especial para nossa família!”, escreveu o apresentador.
Nas imagens, Ana aparece visivelmente emocionada ao entrar no novo lar, ainda em fase final de reforma, e abraça Rodrigo Faro e sua esposa, a apresentadora Vera Viel.
A história já havia sido revelada em dezembro do ano passado, quando o humorista Rafael Cunha visitou a mansão de Faro e conversou com Ana. Na ocasião, ela agradeceu ao patrão: “Esse homem é maravilhoso, ele é um homem de Deus. Ele realizou o sonho da minha vida.”
