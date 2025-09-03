Rodrigo Faro admite conversas com a Globo: “Pode ser que venha algo muito legal”

Publicada em 03/09/2025 às 10h19
O apresentador Rodrigo Faro revelou que está em diálogo com a Globo e que um possível retorno à emissora não está descartado. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do portal BNews. Com informações do BNews.
“Temos conversado com a Globo e outras plataformas. Pode ser que venha algo muito legal no ano que vem, mas sem ansiedade, porque agora não é o momento. Estou vivendo um período tranquilo na carreira, feliz e pronto para novos desafios”, disse Faro.
Questionado sobre a possibilidade de voltar à dramaturgia, o apresentador considerou a hipótese pouco provável. “Primeiro que eu teria que morar no Rio de Janeiro, e é complicado. A gente está com a família completamente estabilizada em São Paulo, as meninas fazendo faculdade, colégio. Então a probabilidade de fazer novela é realmente muito pequena, apesar de eu amar o Walcyr (Carrasco)”, explicou.
Faro também destacou que sua prioridade segue sendo a vida pessoal. “A meta é ficar com a Vera. A prioridade é minha família, é a vida que eu tenho aqui em São Paulo”, disse, em referência à esposa Vera Viel, que recentemente se recuperou de um câncer.
