Projeto Karatê de Letra realiza exame de faixas para alunos

Publicada em 08/09/2025 às 10h49
Força, disciplina e inclusão que transformam vidas: No último sábado, 6 de setembro, o Projeto Karatê de Letra realizou, na Escola Jean Piaget, o exame de faixas para seus alunos, celebrando conquistas e evolução no esporte.
O projeto atende 113 jovens e adolescentes, sendo 11 com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e 2 com TOD (Transtorno Opositivo-Desafiador), mostrando que o karatê vai muito além da luta: é inclusão, superação e construção de valores.
A avaliação foi conduzida pelo Sensei Davi, faixa preta de Ariquemes, que trouxe experiência e inspiração para este momento tão importante.
Parabéns a cada atleta que subiu de faixa, reforçando que dedicação, disciplina e respeito abrem portas para grandes vitórias dentro e fora do tatame.
