Presidente da FFER prestigia e enaltece Metropolitano de futebol Feminino Sub-17

Publicada em 09/09/2025 às 10h28
O último fim de semana foi histórico para o futebol feminino de Rondônia, no sábado e no domingo dois jogos abriram a primeira rodada do Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17, coube a competição feminina ser primeira competição oficial do Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. O CDF recebeu as jovens dos clubes Gazin Porto Velho, Sport Genus, Brazuca e Grupo HO de Base e também levou torcida formada por familiares que acompanharam os jogos tornando o evento uma linda festa que o futebol de Rondônia merece.
O presidente da Federação Heitor Costa acompanhou os dois jogos e afirmou que o futebol feminino será valorizado em Rondônia, na oportunidade Heitor enalteceu a primeira competição oficial do CDF, "hoje é mais um momento muito especial para o futebol de Rondônia, vivemos recentemente o sonho da inauguração desse centro e agora colocando em prática nossos projetos com o futebol de base, começamos bem com o futebol de feminino, estamos muito felizes simplesmente de ver e fazer tudo isso acontecer, chegar aqui e ver alegria e entusiasmos dessas meninas me deixa muito feliz e mostra que estamos no caminho certo, em breve certamente teremos jogadoras de Rondônia na Seleção Brasileira de Base, mas ainda vamos fazer muitas competições aqui e envolver todo o Estado de Rondônia" frisou Heitor Costa.
Na primeira rodada do Campeonato Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17 foram realizadas duas partidas, no sábado Sport Genus e Gazin Porto Velho, com vitória de 6 a 0 das meninas da Locomotiva e no domingo Grupo HO Base e Brazuca ficaram no empate de 1 a 1. As duas partidas contaram com a presença no Centro de Desenvolvimento do Futebol, das famílias que compareceram para apoiar as jovens jogadoras, autoridades municipais, diretores e o presidente da FFER Heitor Costa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!