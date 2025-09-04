Prefeitura e CBF firmam parceria para fortalecer o futebol em Porto Velho

Publicada em 04/09/2025 às 13h50
Parceria inédita deve impulsionar o desenvolvimento do futebol em Porto Velho
Em mais um passo importante para fortalecer o esporte na capital rondoniense, a Prefeitura de Porto Velho anunciou, nesta quinta-feira (4), uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para desenvolver o futebol com a realização de peneiras oficiais que acontecerão na cidade.
A parceria firmada durante encontro em Rio de Janeiro, contou com a presença do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, e com o diretor da CBF e vice-presidente da Federação de Futebol de Rondônia, Bruno Costa, que é porto-velhense e integra a equipe da autarquia do futebol nacional. Segundo o prefeito, o acordo dará oportunidade para que muitas crianças e jovens possam realizar o sonho de serem jogadores profissionais.
“Antes, quem sonhava em ser jogador de futebol precisava gastar muito em viagens e passagens para tentar a sorte em peneiras, longe da capital. Muitas famílias não tinham como bancar essa despesa, e o sonho acabava ficando só no papel. A partir de agora, nossas crianças terão chance de mostrar o talento sem sair da cidade”, disse o prefeito.
Parceria deve fomentar e desenvolver o esporte e atraindo investimentos para Porto Velho
Ainda de acordo com o prefeito, a parceria inédita deve impulsionar o desenvolvimento do futebol em Porto Velho, oferecendo uma infraestrutura adequada para atletas, através da recente inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol da CBF, em Porto Velho, o espaço representa um avanço significativo para o esporte no estado, oferecendo um espaço de excelência para o treinamento e a formação de novos talentos.
Para o diretor da CBF, Bruno Costa, a presença do prefeito na confederação representa o compromisso da atual gestão em desenvolver o esporte em Porto Velho, criando estratégias para revelar talentos, proporcionar treinamento em local apropriado e principalmente dar oportunidades para que os atletas possam conquistar espaços no cenário do futebol nacional e até internacional.
“Prazer receber o prefeito aqui na casa do futebol brasileiro, e tê-lo aqui engrandece cada vez mais nosso estado. Eu aqui representando o estado de Rondônia, tenho certeza que a partir de agora nossa relação com o prefeito da capital trará grandes benefícios para a população de Porto Velho”, disse o diretor.
Além dos benefícios para os atletas da capital, a parceria também deve fomentar e desenvolver o esporte e atraindo investimentos para Porto Velho. “É oportunidade real, que tira o peso do bolso das famílias e abre portas para um futuro melhor. Agradeço a CBF que abriu portas para que essa parceria histórica acontecesse. O esporte não pé só bola no pé, é disciplina, é saúde, é tirar crianças do crime e dar esperanças às famílias”, finaliza Léo Moraes.
Fotos: Anderson Parente
