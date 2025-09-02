Prefeitura de Vilhena é parceira da Associação Vilhenense de Voleibol para a realização da 20ª Copa AVV de Vôlei

Publicada em 02/09/2025 às 08h50
A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) prepara a 20ª edição da Copa AVV de Vôlei, que acontece de 20 a 23 de novembro. Considerada a mais tradicional competição da modalidade em Rondônia, o evento conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes).
Para a edição histórica, a Prefeitura de Vilhena destinou R$ 90 mil à associação. O valor será usado para cobrir despesas de passagens, hospedagem e alimentação do embaixador do evento, cujo nome ainda está sob análise, além de custear a alimentação de atletas e dirigentes e a arbitragem.
Silvan Freitas, um dos fundadores da AVV e atual presidente de honra, destacou a importância da parceria com o poder público. “É um apoio que vem desde 2002. No ano passado tivemos uma ajuda incondicional da prefeitura por meio da Semes que nos deu todo o suporte com pessoal, veículos, troféus, medalhas e este ano não será diferente”, declarou.
Neste ano, a competição terá a participação de 56 equipes nas categorias infantil, juvenil e adulta, que retorna à Copa AVV após 10 anos. A expectativa é receber mais de mil atletas e dezenas de técnicos e dirigentes. Os jogos serão realizados em quatro locais: os ginásios Jorge Teixeira de Oliveira, Geraldão e AVV, e o Ginásio da Escola Favoo. Equipes dos estados do Acre e Mato Grosso também estão confirmadas.
Como nas edições anteriores, a edição 2025 assegura alimentação completa para todas as delegações. “É uma preocupação que temos: oferecer uma alimentação de qualidade aos atletas e membros das comissões técnicas”, explicou Freitas.
Para a hospedagem dos participantes, a associação firmou parcerias com o Colégio Tiradentes da Polícia Militar e com as escolas Álvares de Azevedo, Maria Arlete Toledo e Ivete Brustolin, esta última servirá como praça de alimentação.
Além do apoio municipal, a Copa AVV conta com emendas parlamentares dos deputados Luizinho Goebel e Cirone Deiró. A cerimônia de abertura está agendada para 21 de novembro, mas a competição já terá rodada completa no dia 20, com transmissão ao vivo.
Memória – O voleibol vilhenense viveu dias de glórias até meados da década de 90, quando sofreu uma queda nas competições e na prática da modalidade. Em agosto de 2001, um grupo de atletas se reuniu e decidi fundar uma associação com o objetivo de fortalecer a modalidade. Nascia assim a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV).
Fundador e primeiro presidente da AVV, Silvan Freitas, conta que a associação quase não sobreviveu ao primeiro ano de criação. Isso porque, em 2002, sem qualquer experiência na organização e realização de eventos esportivos, a diretoria decidiu realizar a 1ª Copa AVV de Vôlei.
Freitas conta que 30 equipes participaram da primeira edição. “por causa da falta de experiência na organização de competições e uma série de contratempos, como, por exemplo a falta de água na escola aonde as delegações estava hospedadas, e o tempo curto para a realização dos jogos, nos fez pensar que não conseguiríamos concluir a Copa que foi terminar perto da meia-noite do domingo”, relembra Freitas.
Ainda de acordo com o relato de Freitas, o estresse e pressão vividos pela diretoria naqueles dias de competição, fez com os membros se afastassem e por um mês sequer trocassem uma palavra sobre a associação. “Achei que havia acabado! Depois de uma mês falei com o pessoal e marcamos uma reunião para decidirmos sobre o futuro da AVV, e optamos pela continuidade.”
De lá para cá já se foram 23 anos. Nestas mais de duas décadas, a AVV cresceu, se consolidou com associação, e como uma das principais formadoras de atletas, tendo “filhos” jogando em equipes Brasil afora e até em outros países.
As parcerias com escolas fizeram de Vilhena referência na modalidade quando se fala em desporto escolar com diversos títulos estaduais tanto no masculino quando no feminino, seja no infantil ou juvenil, na quadra ou na arena do vôlei de praia. Conquistas que renderam diversas participações nos Jogos Escolares da Juventude. Sem contar que vem da AVV, a base da seleção rondoniense de voleibol.
E a Copa AVV de Vôlei cresceu junto com a associação em prestígio e exemplo de organização. Desde a sua primeira edição no distante ano de 2002, em apenas dois anos (2020 e 2021), devido a pandemia da coivd-19, não foi realizada.
