Pela primeira vez na história de Porto Velho, campeonato de várzea conta com total apoio da Prefeitura

A Copa Madeirão de Futebol de Várzea – Grupo HO, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), foi um verdadeiro marco para o futebol amador da capital.
Graças ao compromisso do prefeito Léo Moraes com o esporte local, toda a estrutura necessária foi disponibilizada para o sucesso da competição. Além da manutenção dos campos utilizados, a Prefeitura organizou as disputas, forneceu equipes completas de arbitragem e garantiu que cada detalhe fosse planejado com profissionalismo — marcando um novo capítulo na história do futebol amador da cidade.
O trabalho da equipe da Semtel, sob a liderança do secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, e do secretário executivo de Esportes, Cássio Moura, foi essencial para que os jogos ocorressem dentro do cronograma e com a qualidade esperada por atletas e torcedores.
Um dos grandes destaques foi a realização do maior Congresso Técnico já promovido no futebol de várzea em todo o estado, consolidando o evento como um marco histórico para o esporte local.
Foram quase dois meses de competição, com 90 partidas disputadas, 295 gols marcados e cerca de duas mil pessoas impactadas ao longo dos jogos.
Para o prefeito Léo Moraes, valorizar o esporte é investir no futuro.
“Os times deram um show em campo, jogando com muito respeito. É importante valorizar o esporte e incentivar nossos atletas. Essa competição promove a união entre as comunidades. Parabenizo todos os envolvidos, que se dedicaram para que o campeonato fosse possível”, destacou o prefeito.
Copa Madeirão contou com o apoio do Grupo HO, que entregou R$ 10 mil ao time campeão
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, acompanhou de perto as partidas e reforçou o compromisso com o esporte.
“Foram quase dois meses de jogos, nos quais os times entregaram o melhor, sempre com muito respeito dentro e fora de campo. Nosso compromisso com o esporte é contínuo, e vamos continuar valorizando nossos atletas.”
A Copa Madeirão também contou com o apoio do Grupo HO, que entregou R$ 10 mil ao time campeão, e do Ecoparque Porto Velho, que premiou o vice-campeão com R$ 5 mil — parcerias fundamentais para a realização do campeonato.
A GRANDE FINAL
Grande final da Copa Madeirão foi realizada no último sábado (30)
No último sábado (30), foi realizada a grande final da Copa Madeirão, que contou com a presença de centenas de torcedores, vibrando a cada lance. Na arquibancada ou ao redor do campo, a torcida demonstrou paixão e apoio aos times finalistas.
Na arquibancada, Jherri Júnior assistia atento ao jogo, ao lado dos amigos. “É muito importante esse apoio dos torcedores, a vibração em cada lance. Os times estão de parabéns, todos jogaram muito bem”, disse.
A partida foi disputada com intensidade, e os dois times demonstraram grande vontade de conquistar o título. Com muita emoção, adrenalina e nervosismo do início ao fim, o jogo foi decidido nos pênaltis.
O Galácticos sagrou-se campeão da Copa Madeirão de Futebol de Várzea, levando para casa o prêmio de R$ 10 mil.
O goleiro Alex Dida, com defesas decisivas durante a partida, celebrou a conquista e destacou a importância do campeonato. “Esse campeonato é muito importante para todos os atletas, porque mostra o cuidado que a Prefeitura tem com o esporte. Eu entreguei o meu melhor nesse jogo e fico muito feliz de poder participar da Copa Madeirão.
