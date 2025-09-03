Pausa no Brasileirão; Brasil encara o Chile amanhã; No Tabelinha tem Jiu-Jitsu, beach tennis e futebol

Publicada em 03/09/2025 às 09h30
Pausa no Brasileirão: Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras se mantém no topo da tabela. Eliminatórias: Brasil encara o Chile amanhã. No Tabelinha: campeão nos EUA, beach tennis em Porto Velho e futebol americano.
Brasileirão: Flamengo tropeça e dérbi paulista termina empatado. Botafogo goleia, Cruzeiro derruba o São Paulo e Juventude vence no fim. Seleção mantém base contra o Chile e Ancelotti planeja estreia na altitude.
Brasileirão - A 22ª rodada do Brasileirão terminou agitada no domingo (7), com sete jogos. O Flamengo perdeu a chance de disparar na liderança ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio no Maracanã, com gol de Arrascaeta. Já o dérbi paulista também terminou igual: Corinthians 1 x 1 Palmeiras, com gols de Gustavo Henrique e Vitor Roque. O Vitória venceu o Atlético-MG por 1 a 0, enquanto o Mirassol goleou o Bahia por 5 a 1. Vasco superou o Sport por 3 a 2 e o Inter virou sobre o Fortaleza: 2 a 1.
No sábado (30), em Belo Horizonte, o Cruzeiro bateu o São Paulo por 1 a 0, gol de falta de Matheus Pereira, assumindo a vice-liderança. No Nilton Santos, o Botafogo deu show e goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, quebrando a sequência ruim em casa. Já no Castelão, o Juventude conseguiu vitória dramática nos acréscimos sobre o Ceará por 1 a 0, saindo da zona de rebaixamento.
Seleção Brasileira - Carlo Ancelotti não deve mexer muito na escalação da Seleção Brasileira para enfrentar o Chile, na quinta-feira (4), no Maracanã. A ideia é repetir a boa atuação contra o Paraguai, com apenas uma mudança entre os titulares. Já para o duelo diante da Bolívia, no dia 9, o técnico admite que buscará ajuda de outros treinadores para lidar com a altitude. Mesmo já classificado para a Copa, o Brasil segue focado em somar pontos e manter o ambiente positivo no grupo.
Tabelinha Rondoniense
Policial penal de Rondônia conquista ouro no Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas. Semana Aberto do Madeira agita Porto Velho com tênis e beach tennis. Miners Sports perde para Cuiabá Arsenal na Superliga D1.
Jiu-Jitsu - O policial penal Ângelo Rafael, do CT Irmãos Olímpio, escreveu seu nome na história ao conquistar o título mundial de Jiu-Jitsu na faixa-roxa, em Las Vegas. Faixa-preta de judô e campeão no grappling, Ângelo soma feitos como ouro no Europeu em Lisboa e bicampeonato sul-americano. Entre a rotina no sistema penal e os treinos intensos, o rondoniense superou obstáculos e trouxe orgulho ao Estado. “Esse título é fruto de esforço e apoio. Rondônia pode estar entre os melhores do mundo”, celebrou.
Beach - De 1º a 7 de setembro, Porto Velho será palco da Semana Aberto do Madeira, no Tênis Clube. O evento reúne atletas de vários estados, com destaque para o mineiro João Menezes, campeão pan-americano e ex-olímpico. Além das disputas de tênis e beach tennis, a programação inclui cursos, clínicas, lazer e gastronomia. A competição terá transmissão pela Rondovisão TV e YouTube, reforçando o torneio como um dos maiores encontros esportivos da Região Norte.
Futebol Americano - O Miners Sports não repetiu a boa estreia e acabou derrotado pelo Cuiabá Arsenal por 28 a 9, neste sábado (30), em São Miguel do Guaporé, pela Superliga Nacional de Futebol Americano. A equipe rondoniense havia vencido o São Raimundo Cavaliers-AM por 31 a 0 no jogo inaugural, em Porto Velho, mas não conseguiu segurar a força do adversário mato-grossense. Agora, o time volta aos treinos em busca de recuperação na competição.
