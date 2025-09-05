Paolla Oliveira fala sobre sucessão na Grande Rio e deixa recado para Virginia Fonseca

Publicada em 05/09/2025 às 15h04
A atriz Paolla Oliveira comentou pela primeira vez sobre a chegada de Virginia Fonseca ao posto de rainha de bateria da Grande Rio, função que a influenciadora assume a partir do Carnaval de 2026. Em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem, Paolla destacou que a escolha da escola deve ser respeitada e aproveitou para deixar um pedido à sua sucessora. Com informações da Rádio Itatiaia.
Segundo a atriz, a Grande Rio tem uma trajetória consolidada e sabe conduzir suas decisões. “Não cabe agora questionar. Eles sabem o que estão fazendo”, afirmou, ao reforçar que pretende estar presente na avenida para entregar a faixa a Virginia.
Paolla ressaltou que as duas não possuem proximidade, embora sempre tenham trocado gestos de simpatia. “Somos mulheres muito diferentes, com valores e pensamentos diferentes. Só conheço a pessoa pública dela, e as pessoas públicas são bastante diferentes”, observou.
A atriz também fez questão de evitar comparações ou rivalidades. “Qualquer opinião minha poderia servir apenas para criar um fla-flu entre mulheres. Para quê? Acho que ela tem que brilhar”, disse.
Por fim, deixou um conselho à nova rainha: que leve amor, responsabilidade e dedicação não só à comunidade da escola, mas também às mulheres que simbolicamente representa. “Tudo o que conquistei foi olhando para essas mulheres”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!