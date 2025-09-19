Nattanzinho é criticado após tocar em parte íntima de fã: “Sem noção”

Publicada em 19/09/2025 às 14h44
Uma foto do cantor Nattanzinho ao lado de um fã repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (19). O registro mostra o artista em um momento de descontração após um show, quando atendeu admiradores na saída do camarim. Durante as fotos, ele tocou em parte íntima de um fã, atitude que gerou críticas.
Alguns seguidores consideraram o gesto inadequado. “Eu sou fã, mas não gostei”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Que sem noção, Nattan! Se fosse o contrário, seria assédio”. Apesar das críticas, alguns admiradores defenderam o cantor, entendendo a cena como brincadeira.
Nattanzinho, namorado da ex-BBB Rafa Kalimann, espera a chegada da primeira filha, Zuza, anunciada em junho. O casal já revelou o sexo do bebê.
No fim de agosto, o cantor também foi alvo de polêmica em Três Lagoas (MS), quando ofereceu R$ 1 mil a um fã para beijar outra pessoa no palco. A situação gerou debates sobre limites em interações durante shows.
