Luan Pereira confirma empurrão de Dado Dolabella, mas nega briga: “Foi um doido”

O cantor sertanejo Luan Pereira voltou a comentar o episódio em que foi apontado como alvo de um ataque de ciúmes do ator Dado Dolabella, envolvendo a cantora Wanessa Camargo. A confusão teria ocorrido na festa de Luciano Huck, quando Dado, incomodado ao ver Wanessa com Luan, teria empurrado o artista. Com informações da Revista Contigo.
Em entrevista ao Portal LeoDias, divulgada após o ocorrido, Luan confirmou o empurrão, mas fez questão de negar qualquer briga. “Pra mim, não teve briga não. Foi um doido que chegou me empurrando, chegando lá. Falei com Camila, que é minha assessora de imprensa… Foi uma crise de ciúmes, não tenho nada a ver com a vida pessoal deles”, explicou.
O sertanejo também ressaltou que evita se envolver em confusões. “Tenho meu Deus no coração e nada na vida vai me fazer sair da razão, perder a paciência ou partir para agressão”, declarou.
