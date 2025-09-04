Inscrições para o projeto Construindo Campeões vão até esta sexta-feira (5)

Publicada em 04/09/2025 às 10h41
Continuam abertas, até esta sexta-feira (5), as inscrições para vagas remanescentes do Projeto Construindo Campeões, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel). Os interessados devem comparecer na Vila Olímpica Chiquilito Erse, das 9h às 13h.
O projeto tem como objetivo democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento de crianças e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida.
São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital. O Programa Esportivo vai atender mais de 2 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em diversas modalidades.
A Prefeitura trabalha para garantir qualidade de vida e saúde para Porto Velho, com orientação especializada de profissionais de educação física, que conduzem as aulas. São diversas modalidades oferecidas de forma gratuita em vários polos da capital.
Confira as vagas disponíveis:
DUDU
Vôlei manhã: 24 vagas
Vôlei tarde: 1 vagas
Futsal de manhã: 3 vagas
Futsal feminino: 10 vagas
TRÊS MARIAS
Basquete manhã: 6 vagas
Basquete tarde: 2 vagas
Futsal manhã: 23 vagas
PRAÇA CEU
Balé manhã: 22 vagas
Futsal de manhã: 10 vagas
NACIONAL
Futsal manhã: 23 vagas
ESPERANÇA
Capoeira manhã: 19 vagas
Capoeira tarde: 3 vagas
VILA OLÍMPICA
Judô tarde: 3 vagas
Ginástica manhã: 2 vagas
Jiu jitsu tarde: 14 vagas
Futebol feminino tarde: 23 anos
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer aos locais, munidos dos documentos pessoais do aluno:
* Certidão de nascimento ou RG do aluno
* Cartão do SUS do aluno
* Documento do responsável legal (RG ou CNH)
* Comprovante de endereço atualizado
* Declaração escolar original
* Boletim escolar
* Foto 3x4 do aluno
* Atestado de aptidão física (emitido nos últimos 6 meses)
* Laudo neuropsicológico (caso o aluno possua algum diagnóstico – entregar cópia).
Os interessados devem informar, no ato da inscrição, as informações de peso do aluno, altura, tamanho da camisa e a numeração do calçado. Mais informações pelo telefone (69) 98471-9511.
