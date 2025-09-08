Grupo HO Base e Brazuca ficam no empate pelo Metropolitano Feminino Sub-17

Publicada em 08/09/2025 às 10h12
Na tarde deste domingo o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa recebeu mais uma partida válida pelo Campeonato Metropolitando de Futebol Feminino Sub-17, entraram em campo Grupo HO Base e Brazuca, a partida foi bastante movimentada, mas com muito equilíbrio. As duas equipes estrearam com o empate de 1 a 1 encerrando a primeira rodada da competição.
Agora no próximo fim de semana outras duas partidas no CDF Heitor Costa, no sábado dia 13 o Brazuca volta a campo pra enfrentar o Gazin Porto Velho a partir das 8h30. A tarde no mesmo dia entram em campo União Bandeirantes e Rondoniense estreando na competição.
No sábado o Gazin Porto Velho estreou goleando a equipe do Sport Genus pelo placar de 6 a 0. No próximo sábado a partida entre União Bandeirantes e Rondoniense será transmitida no canal da FFER no youtube a partir das 16h15.
