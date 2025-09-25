Gracyanne elogia estreia de Belo como ator: “Grandioso em tudo”

Publicada em 25/09/2025 às 11h23
A influenciadora e ex-BBB Gracyanne Barbosa surpreendeu ao elogiar o ex-marido, o cantor Belo, após ele compartilhar imagens de sua estreia como ator na novela “Três Graças”, que estreia em 20 de outubro.
No Instagram, Belo publicou um trecho em que aparece interpretando Misael, um homem humilde da periferia de São Paulo que enfrenta o vilão da trama após perder a esposa por um crime envolvendo remédios falsificados. “Vem aí um novelão! Eu estarei como Misael, um homem de princípios fortes cujo mundo vira do avesso após perder sua esposa. Quem já tá na expectativa?”, escreveu o cantor.
Nos comentários, Gracyanne demonstrou apoio e orgulho pela conquista: “Você é grandioso em tudo o que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns”, declarou.
O gesto chamou a atenção dos seguidores, já que recentemente a influenciadora pediu a anulação do divórcio com o artista, levantando especulações sobre uma possível reaproximação do casal.
