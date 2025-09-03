Gominho desabafa após roubo de presente dado por Preta Gil: “Faça bom proveito”

Publicada em 03/09/2025 às 10h06
O apresentador Gominho utilizou as redes sociais para relatar o furto de um óculos de luxo da marca Gucci, presente que havia recebido da amiga Preta Gil há três anos. A cantora morreu em 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Com informações do O Dia.
No X (antigo Twitter), Gominho publicou um gif de quando entrevistou Anitta usando o acessório e mandou um recado direto para a pessoa que levou o objeto: “Quem pegou meu óculos da Gucci que Preta me deu três anos atrás hoje no samba, faça bom proveito! Não sou apegado às coisas e na vida a gente é o que a gente faz”.
A resposta gerou repercussão entre seguidores. Um internauta comentou que talvez não tivesse a mesma reação diante da perda. Gominho rebateu com leveza: “Amor, depois de perder uma amiga irmã para um câncer, não vai ser um óculos que vai me desequilibrar”, escreveu, acrescentando risos.
A amizade entre o apresentador e Preta Gil era próxima. Ele chegou a morar com a cantora em 2023, após o diagnóstico da doença, para prestar apoio durante o tratamento. Preta morreu em Nova York, nos Estados Unidos, onde buscava terapias alternativas.
