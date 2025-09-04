Galvão Bueno critica saída da Globo e revela sonho de comandar programa de auditório

Publicada em 04/09/2025 às 14h36
Aos 75 anos, Galvão Bueno segue ativo no jornalismo esportivo e não cogita aposentadoria. Atualmente, o narrador transmite jogos pelo Amazon Prime Video e apresenta o programa Galvão e Amigos, na Band. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele abriu o jogo sobre sua saída da Globo e os bastidores da relação com a emissora após mais de quatro décadas. Com informações da IstoÉ Gente.
Galvão contou que deixou a empresa com um acordo de “non compete”, comprometendo-se a não atuar em funções semelhantes na TV aberta durante os anos de 2023 e 2024. No entanto, a situação se desgastou quando ele transmitiu, em seu canal no YouTube, um amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos em março de 2023.
Já no fim do contrato, segundo o narrador, a Globo o procurou para que apresentasse um novo projeto, proposta que ele encarou como falta de respeito. “Foi se aproximando dos dois anos de non compete e perguntaram: ‘Você teria algum projeto para apresentar para continuar por aqui?’ Achei um pouco de desaforo. Depois de 43 anos de sucesso, eu disse: ‘Tenho: ir embora’”, relatou.
Com a carreira marcada por momentos históricos — como títulos mundiais da Seleção Brasileira, medalhas olímpicas e corridas de Fórmula 1 —, Galvão revelou uma frustração: não ter narrado as conquistas de Gustavo Kuerten em Roland Garros. Ainda assim, aposta em João Fonseca como futuro grande nome do tênis brasileiro, aconselhando o jovem a dosar sua força nas partidas.
Mesmo envolvido em negócios fora da TV e sócio do canal digital N Sports, Galvão ainda sonha em comandar um programa de auditório, embora reconheça que a possibilidade é remota diante da agenda profissional atual.
