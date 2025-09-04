Executivo de Futebol Bruno Costa recebe homenagem na Assembleia Legislativa

Publicada em 04/09/2025 às 11h15
O executivo de futebol Bruno Costa foi um dos homenageados pela assembleia legislativa de Rondônia, em sessão especial em homenagem aos educadores físicos conduzida pelo deputado estadual Ribeiro do SINPOL, A solenidade reforça o reconhecimento da categoria pelo papel essencial na promoção da saúde, da educação e do desenvolvimento esportivo no Estado. Durante o evento, o parlamentar entregou votos de louvor aos homenageados em reconhecimento à trajetória e dedicação e aos relevantes serviços prestados à população rondoniense.
O executivo de futebol Bruno Costa agradeceu a homenagem recebida e falou da carreira de sucesso no mundo do futebol, "sou filho de Rondônia, nascido aqui em Porto Velho, sou professor da CBF Academy da FIFA, passagens como diretor de futebol do Fortaleza, Fluminense e estou na minha terceira passagem na CBF, sempre trabalhando em prol do futebol, representando o presidente da CBF Samir Xaud e também o presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia Heitor Costa, tenho orgulho que meu pai foi deputado constituinte do Estado de Rondônia, então deputado estamos passando por um novo momento, com o presidente da CBF de Roraima e um diretor de Rondônia, estou bem próximo da gestão de FFER com grandes pessoas, temos muita gente aqui, agora assumindo esse novo desafio, ao qual vou me dedicar bastante, que se trata do escritório da CBF em Maiami" frisou Bruno Costa.
O executivo Bruno Costa foi contratado para chefiar o primeiro escritório internacional da entidade, que será instalado em Miami, nos Estados Unidos. O início das atividades do escritório é previsto para setembro. A expansão da marca CBF e um maior alcance nos mercados internacionais são pontos do planejamento estratégico elaborado pela gestão de Samir Xaud para serem executados durante seu mandato. Com a próxima Copa do Mundo tendo cerca de 75% dos jogos previstos para acontecerem nos Estados Unidos, a CBF elegeu Miami como destino de seu primeiro escritório internacional. Pesou ainda o fato de entidades como FIFA e CONCACAF também estarem sediados na cidade, considerada um hub para os negócios do mundo da bola.
A solenidade contou com a presença de autoridades, profissionais da área, familiares e membros da sociedade civil, reforçando a relevância da profissão e a importância do reconhecimento público aos serviços prestados.Vale ressaltar que no dia 1º de setembro é o dia do profissional de educação física e que a solenidade ficará marcada neste ano de 2025 a todos os profissionais da categoria.
