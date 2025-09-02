Ex-namorada de Amado Batista admite traição e expõe disputa judicial: “Chumbo trocado”

Publicada em 02/09/2025 às 13h33
A influenciadora Layza Felizardo, de 24 anos, afirmou ter traído o cantor Amado Batista, de 74, durante o relacionamento que manteve com ele por cerca de cinco anos. A revelação ocorre em meio à disputa judicial que ela move desde o fim de 2023, na qual busca o reconhecimento de união estável com o artista. Com informações do Uai.
Segundo informações do colunista Matheus Baldi, da IstoÉ Gente, a defesa de Amado estaria reunindo provas para apontar a suposta infidelidade de Layza, incluindo áudios e imagens entregues por pessoas próximas. A influenciadora teria, inclusive, comentado sobre o desejo de se separar em conversas informais com vizinhos no condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia, onde o casal morava.
Em entrevista a Baldi, Layza admitiu o episódio. “Eu assumi para ele. Isso só aconteceu depois que peguei várias traições dele. Na época, não tive maturidade para lidar com todas as situações que descobri”, declarou.
Posteriormente, em participação no programa Fofocalizando, reforçou que guarda “diversas provas” de infidelidades do cantor, classificando o caso como “chumbo trocado”.
Layza e Amado se conheceram em 2018, após um show em Careiro Castanho, no Amazonas, quando ela tinha 18 anos. O romance foi assumido publicamente em janeiro de 2019 e chegou ao fim em 2023, sob a justificativa de “diferenças de estilo de vida”. Hoje, além da troca de acusações, os dois enfrentam a Justiça para definir os rumos da relação.
