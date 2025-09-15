Ex e atual de Sandy acompanham show da cantora lado a lado no The Town

Publicada em 15/09/2025 às 15h30
A cantora Sandy, 42, protagonizou um encontro curioso durante o festival The Town. No último domingo (14), ela subiu ao palco para participar do show do britânico Jacob Collier, 31, e cantou em dueto as músicas “Little Blue” e “Corcovado”. Com informações da CNN Brasil
Na plateia, lado a lado, estavam o ex-marido da artista, Lucas Lima, 42, e o atual namorado, o nutrólogo Pedro Andrade. Ambos assistiram juntos à performance e foram flagrados prestigiando a cantora em clima descontraído.
Pedro Andrade é referência na área de nutrologia, com formação internacional que inclui cursos em Harvard, pós-graduação na Universidade da Carolina do Norte e doutorado em Genômica. Ele comanda uma clínica de nutrição de precisão que leva seu nome e tem entre os pacientes nomes conhecidos como Walcyr Carrasco e Fiuk.
Antes do relacionamento com Sandy, Andrade viveu um namoro entre 2015 e 2017 com Vanessa Mesquita, campeã do BBB14.
